Maneskin | dal 19 marzo nuovo album “Teatro d’ira – Vol I”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo la vittoria alla 71ma edizione del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e Buoni” già certificato disco d’oro, ipubblicano venerdì 192021 il– Vol.I”. A distanza di due anni dal debutto con “Il ballo della vita”, doppio disco di platino, il gruppo italiano più irriverente della scena musicale presenta “– Vol. I”, il primo volume di unprogetto più ampio che si svilupperà nel corso dell’anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle prossime importanti esperienze. Un percorso ambizioso e in continuo divenire, partito dai singoli “Vent’anni” (disco di platino) link al video e dall’inedito “Zitti e buoni” ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin dal

Il Cittadino on line

Incompresi dalla demoscopica (che li ha bullizzati) e vilipesivoto dell'orchestra (13esimi ... La statuetta al rock nudo deistorica, innegabile. Ma Zitti e buoni ripiega e probabilmente, ......una settimana fa sono già completamente sold out) dimostra non solo che il mondo della musica... 'Il nostro rock alternativo' Leggi anche - >, quando e dove vedere in concerto i vincitori ...Il video più visto è stato il duetto dei Maneskin con Manuel Agnelli della terza serata ... da parte del target 25-34 anni. Dal 19 marzo per gli amanti del genere horror torna con la seconda stagione ...ROMA (ITALPRESS) - Dopo la vittoria alla 71ma edizione del Festival di Sanremo con il brano "Zitti e Buoni" già certificato disco d'oro, i Maneskin pubblicano ...