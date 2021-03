Manchester United, Solskjaer sorride. Recuperano per il Milan, Pogba, De Gea, Cavani e Van De Beek (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ole Gunnar Solskjaer ritrova giocatori importanti per la sfida di domani contro il Milan, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, che ad Old Trafford ha visto il primo round finire 1-1. Il tecnico norvegese del Manchester United avrà infatti di nuovo a disposizione David De Gea, portiere spagnolo assente per qualche giorno dopo aver preso il congedo di paternità per assistere alla nascita del suo primo figlio, ma anche Paul Pogba, Edinson Cavani e il centrocampista olandese Donny van de Beek. Non saranno invece a disposizione l’attaccante Anthony Martial e il centrocampista Juan Mata. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ole Gunnarritrova giocatori importanti per la sfida di domani contro il, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, che ad Old Trafford ha visto il primo round finire 1-1. Il tecnico norvegese delavrà infatti di nuovo a disposizione David De Gea, portiere spagnolo assente per qualche giorno dopo aver preso il congedo di paternità per assistere alla nascita del suo primo figlio, ma anche Paul, Edinsone il centrocampista olandese Donny van de. Non saranno invece a disposizione l’attaccante Anthony Martial e il centrocampista Juan Mata. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

