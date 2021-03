Manchester United, occhi su Pedro Gonçalves: in patria è considerato il ‘nuovo’ Bruno Fernandes (Di mercoledì 17 marzo 2021) In uno Sporting Lisbona che sprinta verso il titolo nella Primeira Liga Portoghese, sono tanti i giovani ad essersi messi in mostra, ma su tutti spicca il nome di Pedro Gonçalves. Il ventiduenne si è reso fin qui protagonista di una stagione stellare, nella quale ha messo a referto 15 reti in 22 presenze. Il tecnico dei Leões Ruben Amorim lo impiega spesso e volentieri come seconda punta nel 3-4-2-1 del suo Sporting, ruolo che fino a poco tempo fa era ricoperto da Bruno Fernandes. Proprio l’attuale club di quest’ultimo, ovvero il Manchester United, secondo il quotidiano ‘The Telegraph’ ha messo gli occhi sul nuovo astro nascente del calcio portoghese. Il dictat dei Red Devils è quello di aumentare il tasso tecnico della propria squadra, identificando in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) In uno Sporting Lisbona che sprinta verso il titolo nella Primeira Liga Portoghese, sono tanti i giovani ad essersi messi in mostra, ma su tutti spicca il nome di. Il ventiduenne si è reso fin qui protagonista di una stagione stellare, nella quale ha messo a referto 15 reti in 22 presenze. Il tecnico dei Leões Ruben Amorim lo impiega spesso e volentieri come seconda punta nel 3-4-2-1 del suo Sporting, ruolo che fino a poco tempo fa era ricoperto da. Proprio l’attuale club di quest’ultimo, ovvero il, secondo il quotidiano ‘The Telegraph’ ha messo glisul nuovo astro nascente del calcio portoghese. Il dictat dei Red Devils è quello di aumentare il tasso tecnico della propria squadra, identificando in ...

