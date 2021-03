Manchester United, niente Cavani a San Siro. Ricaduta dei problemi muscolari (Di mercoledì 17 marzo 2021) Brutta notizia in casa Manchester United in vista della sfida di domani sera contro il Milan, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Nonostante le parole del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, i Red Devils dovranno rinunciare a Edinson Cavani nella notte di San Siro. Il centravanti uruguayano, spiega il sito ufficiale del club, ha accusato nelle ultime battute della rifinitura un riacutizzarsi del problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane. Dunque Cavani resterà a Manchester insieme agli altri infortunati: Bailly, Mata e Martial. Foto: Twitter Manchester United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Brutta notizia in casain vista della sfida di domani sera contro il Milan, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Nonostante le parole del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, i Red Devils dovranno rinunciare a Edinsonnella notte di San. Il centravanti uruguayano, spiega il sito ufficiale del club, ha accusato nelle ultime battute della rifinitura un riacutizzarsi del problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane. Dunqueresterà ainsieme agli altri infortunati: Bailly, Mata e Martial. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acmilan : Attention turns to Manchester United. Chin up, regroup, charge! ?? Si prepara #ACMMUFC: testa alta, uniti e carich… - DiMarzio : #Milan | I suoi progetti, l'allievo Donnarumma e la sfida contro il Manchester United in #UEL: parla Dida - DiMarzio : Le ultimissime sulla presenza dello svedese in #UEL - cgbaldi : RT @MilanNewsit: Manchester United, ricaduta per Cavani: l'uruguaiano indisponibile per la gara con il Milan - jamrick_ : Atletico leo inapull a Manchester united,vile tulifanya psg -