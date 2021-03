Manchester City, la sfuriata di Aguero: “i compagni non mi passano la palla” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Kun Aguero continua a confermarsi come uno dei migliori attaccanti, l’argentino deve però fare i conti con qualche problema di spogliatoio. Il futuro è ancora tutto da decidere, il contratto è in scadenza a Giugno e non sembrano esserci i margini per il rinnovo. Già tante squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni di Aguero, circolano voci anche su un possibile interesse della Juventus, la situazione sarà certamente più chiara nei prossimi mesi. Le qualità del Kun non sono sicuramente in discussione, si tratta di un calciatore in grado di fare ancora la differenza. La sfuriata di Aguero Foto di Gareth Copley / AnsaIl Manchester City è reduce dalla vittoria agli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach che ha permesso agli inglesi di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Kuncontinua a confermarsi come uno dei migliori attaccanti, l’argentino deve però fare i conti con qualche problema di spogliatoio. Il futuro è ancora tutto da decidere, il contratto è in scadenza a Giugno e non sembrano esserci i margini per il rinnovo. Già tante squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni di, circolano voci anche su un possibile interesse della Juventus, la situazione sarà certamente più chiara nei prossimi mesi. Le qualità del Kun non sono sicuramente in discussione, si tratta di un calciatore in grado di fare ancora la differenza. LadiFoto di Gareth Copley / AnsaIlè reduce dalla vittoria agli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach che ha permesso agli inglesi di ...

