Manchester City, la rabbia di Aguero: «Non mi hanno mai passato il pallone…» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sergio Aguero si sarebbe arrabbiato con lo staff del Manchester City al termine della partita di Champions League Sergio Aguero è entrato nel quarto d’ora finale del match di Champions League contro il Borussia Monchengladbach, ma non sarebbe rimasto soddisfatto dall’atteggiamento dei suoi compagni. Come riportato il Daily Mail, infatti, il Kun si sarebbe lamentato al termine della partita con lo staff tecnico dei Citizens. «Non mi hanno mai passato la palla». L’accusa dell’attaccante argentino ai suoi compagni di squadra. Aguero, in particolare, se la sarebbe presa con Mahrez che non lo ha servito durante un’azione pericolosa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sergiosi sarebbe arto con lo staff delal termine della partita di Champions League Sergioè entrato nel quarto d’ora finale del match di Champions League contro il Borussia Monchengladbach, ma non sarebbe rimasto soddisfatto dall’atteggiamento dei suoi compagni. Come riportato il Daily Mail, infatti, il Kun si sarebbe lamentato al termine della partita con lo staff tecnico dei Citizens. «Non mimaila palla». L’accusa dell’attaccante argentino ai suoi compagni di squadra., in particolare, se la sarebbe presa con Mahrez che non lo ha servito durante un’azione pericolosa. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ferchoeco : @DeportesKC Manchester City Vs Porto - sportli26181512 : Il City vince, Aguero 'protesta': 'Non mi passano la palla'. Il futuro è segnato: Sergio Aguero, attaccante del Man… - calciomercatoit : ???#Juventus, @armagio a CMIT TV: '#Aguero ai titoli di coda col #ManchesterCity, ma spero che il calcio italiano in… - GerardoMusano : @mdeligt_04 @Cuadrado @PauDybala_JR @juventusfc Ti consiglio di andare a una squadra come Atletico de Madrid,Chelse… - mikey_pablo1 : RT @SpiderManc9320: Manchester City under Pep Guardiola #TheCancelloRole -