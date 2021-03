Manchester City | Aguero si sfoga e attacca i compagni | “Non mi passano mai la palla”

Advertising

SkySport : MAN CITY-‘GLADBACH 2-0 Risultato finale ? ? #DeBruyne (12’) ? #Gundogan (18’) ? #ManCityGladbach Champions League –… - andrebazzi : Sabato sera ho visto Fulham-Manchester City. Fulham nella stessa situazione del Torino, zona retrocessione. Eppure… - sportface2016 : #ManchesterCity, #Aguero si sfoga e attacca i compagni: 'Non mi passano mai la palla' - durlindana69 : @TuteLazio_V2 Manchester City in tribuna con @liamgallagher - TUTTOJUVE_COM : Gosens, è sfida Juve-Manchester City: decide il giocatore -

Ilha battuto 2 - 0 il Borussia Moenchengladbach nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League strappando agevolmente la qualificazione ai quarti e prolungando il momento d'oro ...PROBABILI FORMAZIONIMONCHENGLADBACH/ Quote, Gundogan protagonista Pubblicità LE SCELTE DI INZAGHI Spazio invece al solito 3 - 5 - 2 per Inzaghi, dove pure non sono molti dubbi, a ...“Non mi passano la palla”. E’ questo lo sfogo di Sergio Aguero all’uscita dal campo al termine di Manchester City-Borussia Monchengladbach, registrato dalle telecamere che non si sono fatte sfuggire q ...Robin Gosens potrebbe presto diventare oggetto di un'acesa sfida di mercato tra Juventus e Manchester City: come riportato da "Sportal.it", il terzino sinistro classe ...