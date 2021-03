Maccaferri | sostegno fisico delle forze politiche VIDEO

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In attesa che si avvii sulla piattaforma virtuale l’assemblea aperta a sindacati, istituzioni e lavoratori, davanti allahanno portato il loro supportoai lavoratori dell’industria che ha deciso di comunicare la cessazioneattività i parlamentari Piero De Luca ed Anna Bilotti, insieme al presidente dell’ASI di Salerno, Antonio Visconti ed il sindaco Mimmo Volpe. Proprio il primo cittadino, accompagnato anche dal figlio Andrea, consigliere regionale della Campania, in unadichiarazione ha voluto rimarcare l’importanza dell’azienda che ha un legame storico con il territorio di Bellizzi. Mimmo Volpe ieri ha scritto anche al ministero dello sviluppo economico per sollecitare l’apertura di un tavolo che possa affrontare a livello nazionale la vertenza ...

... insufficiente presenza di locali e poche iniziative per i giovani', precisa ancora. Da ... Anche un piccolo, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni ......tutte le forze politiche e le Istituzioni del territorio per ottenere contributi esulla ... 'La chiusura dell'aziendain piena pandemia è inaccettabile. Prefettura e Confindustria ...Salerno – In attesa che si avvii sulla piattaforma virtuale l’assemblea aperta a sindacati, istituzioni e lavoratori, davanti alla Maccaferri hanno portato il loro supporto fisico ai lavoratori dell’i ...È in programma mercoledì 17 marzo un’assemblea pubblica, in remoto, con tutte le forze politiche e le Istituzioni del territorio per ottenere contributi e sostegno sulla vertenza di Maccaferri Manifat ...