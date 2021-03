M5S | strappo-Angrisani | “Governo-ammucchiata | popolo sta perdendo pazienza”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Partito di lotta e di. Non passa giorno che il Movimento 5 Stelle non rafforzi la dicotomia che, naturalmente, si riflette nelle dichiarazioni di un numero crescente di parlamentari. L’ultimo… disappunto è del senatore salernitano Luisa“sui continui ritardi e rinvii nell’azione diin ordine all’approvazione delle misure di sostegno per combattere l’emergenza economica dovuta alla pandemia”. Tanto si legge in una articolata nota.afferma: “Passano le settimane ma di ristori, indennizzi, contributi, sostegni, aiuti neanche l’ombra. Solo rinvii. È solo un continuo annunciare che sarà la prossima, la settimana giusta per dare le risposte che milioni di cittadini attendono per avere finalmente un aiuto dallo Stato. Il nuovo, ...