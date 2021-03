Lutto per Elettra Lamborghini, morto il suo cane Roy: era in TV con lei lunedì sera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Brutto periodo per Elettra Lamborghini. Dopo essere risultata positiva al Covid che la sta costringendo in quarantena a casa finchè non sarà di nuovo negativa, l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 ha fatto sapere di aver perso il suo cane, morto a pochi giorni di distanza dal collegamento TV di lunedì sera. Lutto per Elettra Lamborghini,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 17 marzo 2021) Brutto periodo per. Dopo essere risultata positiva al Covid che la sta costringendo in quarantena a casa finchè non sarà di nuovo negativa, l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 ha fatto sapere di aver perso il suoa pochi giorni di distanza dal collegamento TV diper,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

chedisagio : Che insopportabile fastidio quelli che per celebrare la morte di Giovanni Gastel e ricordarne le opere, postano le… - HuffPostItalia : Giovanni Gastel morto per Covid. Lutto nel mondo della fotografia - Eurosport_IT : Boxe in lutto: si è spento il leggendario Marvin Hagler ????? ? 'The Marvelous' è stato campione del Mondo dei pesi m… - Lu88508965 : RT @noemipataaa: Dico due cose su MTR poi taccio per sempre Mettere in mezzo il lutto di Dayane per fare passare male gli altri, come se… - trafellolover : Ma che schifo strumentalizzare un lutto per attaccare le persone che ti stanno sul cazzo. Tutti erano giù inizialme… -