Lutto nel mondo della musica: se ne va a 77 anni James Levine, tra i direttori d’orchestra più famosi al mondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) James Levine era uno dei direttori d’orchestra più famosi al mondo. Ed è morto, all’età di 77 anni, dopo essere finito in disgrazia negli ultimi anni a causa di alcuni scandali di natura sessuale: nel dicembre del 2017 era stato sospeso dall’incarico di direttore dell’orchestra della Metropolitan Opera di New York, accusato da tre uomini di averli molestati sessualmente negli anni ’80. Sospeso e poi licenziato nel marzo del 2018, è iniziata tra Levine e il teatro d’opera più grande al mondo una battaglia legale con il Maestro che ha citato in giudizio il Metropolitan Opera alla Corte Suprema dello Stato di New York per violazione di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 marzo 2021)era uno deipiùal. Ed è morto, all’età di 77, dopo essere finito in disgrazia negli ultimia causa di alcuni scandali di natura sessuale: nel dicembre del 2017 era stato sospeso dall’incarico di direttore dell’orchestraMetropolitan Opera di New York, accusato da tre uomini di averli molestati sessualmente negli’80. Sospeso e poi licenziato nel marzo del 2018, è iniziata trae il teatro d’opera più grande aluna battaglia legale con il Maestro che ha citato in giudizio il Metropolitan Opera alla Corte Suprema dello Stato di New York per violazione di ...

