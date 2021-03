Lutto in casa Livorno: si spegne all’età di 81 Leila Cardellini, moglie di Spinelli (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lutto in casa Livorno in seguito alla morte di Leila Cardellini: la moglie dell’ex presidente Aldo Spinelli è venuta a mancare ieri all’età di 81 anni. Nata in provincia di Massa Leila si era sposata con Spinelli nel 1965. “Tutta l’As Livorno Calcio – scrive il club toscano in una nota stampa – esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa della signora Leila Cardellini, moglie dell’ex presidente Aldo Spinelli. Al commendatore Aldo, al figlio Roberto e alle famiglie Spinelli e Cardellini giungano le più sentite e sincere condoglianze da parte della società amaranto”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021)inin seguito alla morte di: ladell’ex presidente Aldoè venuta a mancare ieridi 81 anni. Nata in provincia di Massasi era sposata connel 1965. “Tutta l’AsCalcio – scrive il club toscano in una nota stampa – esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa della signoradell’ex presidente Aldo. Al commendatore Aldo, al figlio Roberto e alle famigliegiungano le più sentite e sincere condoglianze da parte della società amaranto”. SportFace.

