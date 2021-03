L’Unità d’Italia compie 160 anni: cosa accadde il 17 marzo 1861 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 17 marzo ricorre l’anniversario delL’Unità d’Italia: esattamente 160 anni fa, nel 1861, un atto normativo sancì formalmente la nascita del Paese. Credit: PixabayIl 17 marzo di 160 anni fa attraverso un atto normativo veniva proclamato il Regno d’Italia. La ricorrenza è divenuta festività nazionale dal 1911, in occasione del 50esimo anniversario, per celebrare l’avvenuta unità dello Stato. Il processo di unificazione del territorio nazionale fu comunque perfezionato negli anni successivi al 1861. Pur restando un giorno lavorativo, il 17 marzo viene considerato dalla legge come un’opportunità per “riaffermare e consolidare l’identità nazionale ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 17ricorre l’versario del: esattamente 160fa, nel, un atto normativo sancì formalmente la nascita del Paese. Credit: PixabayIl 17di 160fa attraverso un atto normativo veniva proclamato il Regno. La ricorrenza è divenuta festività nazionale dal 1911, in occasione del 50esimoversario, per celebrare l’avvenuta unità dello Stato. Il processo di unificazione del territorio nazionale fu comunque perfezionato neglisuccessivi al. Pur restando un giorno lavorativo, il 17viene considerato dalla legge come un’opportunità per “riaffermare e consolidare l’identità nazionale ...

Advertising

peppeprovenzano : L’Unità d’Italia ha molti nomi e cognomi. A me ne viene in mente per primo sempre uno, Carlo Pisacane. Oggi,… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #17marzo 1861; 160 anni fa, con la proclamazione del Regno d’Italia veniva sancita anche l’unità d’Ita… - coldiretti_re : RT @ComuneRE: ???? Il #17marzo è il 160° anniversario dell'Unità d'Italia, giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e del… - vincenzolarosa_ : RT @mov24agosto: L’unità d’Italia è stata una gigantesca rapina a mano armata con annesse #stragi di #meridionali, mandante l’Inghilterra,… - cristinadidona1 : RT @peppeprovenzano: L’Unità d’Italia ha molti nomi e cognomi. A me ne viene in mente per primo sempre uno, Carlo Pisacane. Oggi, #160ann… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unità d’Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera