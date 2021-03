Luna Rossa sconfitta da New Zealand con onore (Di mercoledì 17 marzo 2021) . Applausi ed elogi per il team che ha appassionato tanti italiani in queste ultime settimane Pronti a esultare con il Tricolore e invece Luna Rossa sconfitta da New Zealand ma senza rimpianti anzi a testa alta e con tanto orgoglio. Questo dunque il verdetto della 36/a America’s L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Famiglia Bartali riceve pallone della C Cortina 2021 ai cancelletti di partenza Snowboard azzurro sale sul podio di Cortina Chiusura Mondiali a Cortina, si spera in Alex Vinatzer Atletica italiana da sogno con Tamberi e Iapichino Equitazione azzurra, le scelte del Ct Bartalucci Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) . Applausi ed elogi per il team che ha appassionato tanti italiani in queste ultime settimane Pronti a esultare con il Tricolore e inveceda Newma senza rimpianti anzi a testa alta e con tanto orgoglio. Questo dunque il verdetto della 36/a America’s L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Famiglia Bartali riceve pallone della C Cortina 2021 ai cancelletti di partenza Snowboard azzurro sale sul podio di Cortina Chiusura Mondiali a Cortina, si spera in Alex Vinatzer Atletica italiana da sogno con Tamberi e Iapichino Equitazione azzurra, le scelte del Ct Bartalucci

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa cede sul finale di gara 9. New Zealand allunga, è 6-3. Neozelandesi a un punto dalla vitt… - MediasetTgcom24 : Coppa America, la gara 9 a New Zealand: ora è 6-3 su Luna Rossa #LunaRossa - entropia_parole : Non avete portato in Italia la coppa, è vero ma avete riportato qualcosa di più importante. Lo dico senza retorica:… - ignotoale75 : @SkySport Sono d'accordo peccato perché luna rossa fino a ieri se la poteva giocare poi purtroppo gli ultimi giorn… -