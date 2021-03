Luna Rossa perde ma salva l'onore. New Zealand, trionfo storico: è una America's Cup "all blacks" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Troppo forte Team New Zealand, e Luna Rossa deve arrendersi con onore: l'America's Cup di vela va ai Kiwi padroni di casa, che nella baia di Auckland vincono 7-3 sugli italiani di Prada e si aggiudicano il prestigioso trofeo per la quarta volta negli ultimi 26 anni. Un ciclo da record cominciato nel 1995 a San Diego e proseguito nel 2000 ad Auckland (sempre contro Luna Rossa) con Russell Coutts alla guida, quindi con Peter Burling e i trionfi di Bermuda nel 2017 contro Oracle (c'era Spithill, oggi su Luna Rossa, al timone) e l'ultima, di oggi. oltre a tre finali perse e una sola saltata, nel 2010 (la sfida fu tra Alinghi e Oracle). La decima regata, rinviata ieri per mancanza di vento, vede New Zealand partire subito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Troppo forte Team New, edeve arrendersi con: l''s Cup di vela va ai Kiwi padroni di casa, che nella baia di Auckland vincono 7-3 sugli italiani di Prada e si aggiudicano il prestigioso trofeo per la quarta volta negli ultimi 26 anni. Un ciclo da record cominciato nel 1995 a San Diego e proseguito nel 2000 ad Auckland (sempre contro) con Russell Coutts alla guida, quindi con Peter Burling e i trionfi di Bermuda nel 2017 contro Oracle (c'era Spithill, oggi su, al timone) e l'ultima, di oggi. oltre a tre finali perse e una sola saltata, nel 2010 (la sfida fu tra Alinghi e Oracle). La decima regata, rinviata ieri per mancanza di vento, vede Newpartire subito ...

