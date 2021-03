Luna Rossa: il sogno e il sollievo per un’Italia in lacrime. Ci ha fatto respirare la normalità perduta (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ stato un bellissimo sogno. L’abbiamo cullato per tre mesi, sin dalle World Series di dicembre. Portare in Italia la Coppa America, il sogno di una vita, soprattutto per Patrizio Bertelli. Mai ci eravamo andati così vicini. Ma ancora una volta il sogno si è infranto contro il muro neozelandese. Quando Luna Rossa incrocia lo scoglio oceanico, purtroppo affonda inesorabilmente. Quattro i precedenti con i Kiwi, tutti persi: 2000, 2007, 2013, 2021. In questa occasione, almeno, gli italiani sono riusciti a creare qualche grattacapo in più ai padroni della vela mondiale, evitando i ‘cappotti’ delle precedenti edizioni. Si potrebbe discutere a lungo sui motivi per cui il Team Prada Pirelli sia stato sconfitto. Scelte tattiche poco felici, errori umani e chi ne ha più ne metta. Ma a che servirebbe? Per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ stato un bellissimo. L’abbiamo cullato per tre mesi, sin dalle World Series di dicembre. Portare in Italia la Coppa America, ildi una vita, soprattutto per Patrizio Bertelli. Mai ci eravamo andati così vicini. Ma ancora una volta ilsi è infranto contro il muro neozelandese. Quandoincrocia lo scoglio oceanico, purtroppo affonda inesorabilmente. Quattro i precedenti con i Kiwi, tutti persi: 2000, 2007, 2013, 2021. In questa occasione, almeno, gli italiani sono riusciti a creare qualche grattacapo in più ai padroni della vela mondiale, evitando i ‘cappotti’ delle precedenti edizioni. Si potrebbe discutere a lungo sui motivi per cui il Team Prada Pirelli sia stato sconfitto. Scelte tattiche poco felici, errori umani e chi ne ha più ne metta. Ma a che servirebbe? Per ...

Advertising

Corriere : ?? Luna Rossa ha perso ma è già nella storia: nessuna barca italiana aveva mai vinto tre regate in Coppa America - Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa cede sul finale di gara 9. New Zealand allunga, è 6-3. Neozelandesi a un punto dalla vitt… - EmySi7 : RT @utini19: Se uno sportivo italiano ha in mente qualche performance di alto livello, faccia in modo che non venga a saperlo Salvini...se… - volpe_peppe : RT @SkyTG24: Coppa America: 7-3 a Luna Rossa, New Zealand vince il trofeo -