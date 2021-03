Luna Rossa, il sogno è finito. L’America’s Cup resta in Nuova Zelanda (Di mercoledì 17 marzo 2021) Serviva davvero un miracolo. E non c’è stato. Dopo buona partenza, avanti di uno spruzzo, Luna Rossa sbaglia subito, non «coprendo» e lasciando a Te Rehutai la destra del campo. L’ampio split tra le imbarcazioni favorisce sempre Te Rehutai, che a vele scoperte è più veloce di Luna Rossa. Al gate-3, quello che segna la metà della gara, la prua dell’AC75 italiano transita infatti con 27 secondi di ritardo. La gara è già segnata. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 marzo 2021) Serviva davvero un miracolo. E non c’è stato. Dopo buona partenza, avanti di uno spruzzo, Luna Rossa sbaglia subito, non «coprendo» e lasciando a Te Rehutai la destra del campo. L’ampio split tra le imbarcazioni favorisce sempre Te Rehutai, che a vele scoperte è più veloce di Luna Rossa. Al gate-3, quello che segna la metà della gara, la prua dell’AC75 italiano transita infatti con 27 secondi di ritardo. La gara è già segnata.

