Luna Rossa, grazie delle emozioni. Sempre (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il sogno di Luna Rossa è finito all'alba, quando nelle acque della baia di Auckland i defender di Team New Zealand hanno tagliato per primi il traguardo della decima regata della finale di America's Cup confermandosi campioni. Ma la Luna non è affatto tramontata, perché nella memoria resterà il ricordo di un'impresa meravigliosa, in cui la Nazionale della vela ha fatto sognare un intero popolo dall'altra parte del Mondo. Ci siamo appassionati, abbiamo tifato, abbiamo imparato termini e tattiche di gara, accompagnando in queste notti Luna Rossa nella sua cavalcata verso l'ultimo atto. Auckland, Nuova Zelanda: America's Cup Luna Rossa e Team New Zealand Testa a testa tra Team New Zealand (a sinistra) e Luna Rossa (a destra) CHINE ...

