Luna Rossa battuta, New Zealand vince la Coppa America: la serie finisce 7-3 (Di mercoledì 17 marzo 2021) La 36esima edizione della Coppa America finisce con la vittoria del defender. Luna Rossa entra comunque nella storia Leggi su corriere (Di mercoledì 17 marzo 2021) La 36esima edizione dellacon la vittoria del defender.entra comunque nella storia

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa cede sul finale di gara 9. New Zealand allunga, è 6-3. Neozelandesi a un punto dalla vitt… - MediasetTgcom24 : Coppa America, la gara 9 a New Zealand: ora è 6-3 su Luna Rossa #LunaRossa - Corriere : Luna Rossa battuta, New Zealand vince la Coppa America: 7-3 - MauroGrasselli : AMERICA'S CUP, NEW ZEALAND VINCE la decima regata e si aggiudica la coppa 7-3. Congratulazioni a LUNA ROSSA per que… -