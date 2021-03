L’ultima foto, il messaggio commovente di Mara Venier (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mara Venier omaggia l’amico scomparso pubblicando L’ultima foto che le ha scattato, un ricordo che li unirà per sempre. La morte di Giovanni Gastel ha colpito tutto il mondo dello spettacolo. Il fotografo era considerato uno degli artisti più talentuosi d’Italia, la sua capacità di dare significato ad ogni piccolo dettaglio era ciò che rendeva L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 marzo 2021)omaggia l’amico scomparso pubblicandoche le ha scattato, un ricordo che li unirà per sempre. La morte di Giovanni Gastel ha colpito tutto il mondo dello spettacolo. Ilgrafo era considerato uno degli artisti più talentuosi d’Italia, la sua capacità di dare significato ad ogni piccolo dettaglio era ciò che rendeva L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

WXLVES91 : @kittyyloue l’ultima foto è iconica - Candy__Cookie__ : Animalisti spenti pt 394738 Loro sono credibilissimi certo E comunque l’esito della necroscopia c’è già in giro (u… - moneyslave2021 : RT @MissRodriguez76: Ecco a voi Marco,28anni,Milano..ridotto alla povertà questi in foto i suoi ultimi possedimenti..potete acquistare la… - GiuliaDiFrancoo : RT @GiuliaDiFrancoo: Non vediamo una foto di Louis e Liam da dicembre/gennaio, l'ultima volta avevano questi capelli... Now? - MissRodriguez76 : Ecco a voi Marco,28anni,Milano..ridotto alla povertà questi in foto i suoi ultimi possedimenti..potete acquistare… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima foto Mattarella che si vaccina e quella foto perfetta: un «Fratelli d’Italia» che ci fa ritrovare il senso del... Corriere della Sera