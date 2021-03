L’Ue lancia il passaporto anti-Covid | viaggi liberi con vaccino o test negativo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un “certificato verde” consentirà ai cittadini europei di tornare aare quest’estate se saranno stati vaccinati, se saranno risultati negativi a uno se sono guariti dal-19, sviluppando glicorpi. È quanto prevede la proposta legislativa presentata oggi dalla Commissione Ue per rire iin Europa. Il “Digital Green Certificate” (ovaccinale) dovrebbe entrare in vigore entro metà giugno e sarà disponibile gratuitamente in formato digitale o cartaceo. “Con il certificato verde l’obiettivo è ripristinare la circolazione in modo sicuro, responsabile e che dia fiducia a tutti”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “L’obiettivo è quello di riaprire”, ha aggiunto. La sicurezza e l’autenticità ...