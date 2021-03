Luca Zingaretti ha avuto il Covid? Spunta a sorpresa una foto dall’ospedale

(Di mercoledì 17 marzo 2021)hail? Così sembra, a giudicare da ciò che emerge dal suo profilo di Instagram. Reduce dal successo televisivo dell’ultimo episodio del Commissario Montalbano – di cui ancora si discute – l’attore romano ha pubblicato una storia che lo ritrae di spalle su di un letto d’ospedale. Accanto a lui, diverse valigie. “Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto”, ha scrittonella didascalia della sua. “Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare”. Con quest’immagine pubblicata a, l’attore conferma indirettamente di essere stato ricoverato. Nei giorni scorsi, il sito Dagospia aveva diffuso l’indiscrezione – tuttavia mai confermata finora – secondo cui ...

ha lasciato l'ospedale romano dove era stato ricoverato in seguito alla sua positivit al Coronavirus. A renderlo noto lo stesso attore, che ha interpretato il commissario Montalbano. ...Nei giorni scorsi la notizia della positività al Coronavirus dell'attore, che non aveva confermato: oggi la foto mentre lascia la stanza in cui è stato ..."Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l'affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare". Con un'immagine postata su Instagram, che lo ritrae di spalle su un letto di osp ...Luca Zingaretti ha lasciato l'ospedale romano dove era stato ricoverato in seguito alla sua positività al Coronavirus. A renderlo noto è lo stesso attore, ...