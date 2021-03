Luca Vezil protagonista della prima puntata di MTV Cribs | le foto

(Di mercoledì 17 marzo 2021)a MTVQuesta sera su MTV torna l’amatissimo programma MTV, e ospite eccezionalesarà. Nel corsoserata il fidanzato di Valentina Ferragni, che solo qualche giorno fa ci ha mostrato il suo nuovo ufficio, ci farà entrare in casa sua, e nonostante spesso la coppia L'articolo proviene da Novella 2000.

ciccian : Buon giorno solo a Luca Vezil - VIMNItaly : RT @tvblogit: MTV Cribs Italia, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Francesco Sarcina, Elettra Lamborghini, Luca Vezil tra i protagonisti: le… - VIMNItaly : RT @VanityFairIt: Igienista dentale, influencer da un milione di follower, fidanzato con Valentina Ferragni da (quasi) 8 anni e pronto al d… - VanityFairIt : Igienista dentale, influencer da un milione di follower, fidanzato con Valentina Ferragni da (quasi) 8 anni e pront… - ilariasays : RT @tvblogit: MTV Cribs Italia, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Francesco Sarcina, Elettra Lamborghini, Luca Vezil tra i protagonisti: le… -

Nell'episodio 1, busserai alla porta della cribs. Influencer, appassionato di moda, fitness, viaggi e fotografia, abita insieme alla fidanzata Valentina Ferragni . E farai la conoscenza ...... Luis Alberto, Nima Benati, Charlie Charles con Sfera Ebbasta , Francesco Facchinetti, Elettra Lamborghini , Gue Pequeno (in foto), Francesco Sarcina, Juan Fran Sierra, Paolo Stella,e poi ...È arrivato il momento, per tutti gli spettatori di MTV Cribs Italia, di prepararsi ad un viaggio straordinario. Un tour nelle dimore delle celebrities più cool e chiacchierate di casa nostra non avran ...Tutto sulla versione di Cribs Italia: le anticipazioni sul nuovo programma di MTV attraverso cui conosceremo le vite e le case dei VIP!