Luca Gaudiano e il ricordo del padre scomparso | «Era l’amore della mia vita»

(Di mercoledì 17 marzo 2021), ospite ad “Oggi è un altro giorno”, ha parlato dei mesi difficili al fianco di suoche ha lottato a lungo contro un’importante malattia che lo ha portato via. Il 29enne, vincitore di Sanremo Giovani con “Polvere da sparo” nel recentissimo Festival, ha dedicato l’importante traguardo proprio al papà. Tutti ricorderete le parole sue sul palco dell’Ariston: «La vittoria è per mio, ci ha lasciati due anni fa ma oggi è qui con me».a “Oggi un altro giorno”: il dolore per la morte del, in arte solo, proprio perché ha voluto portare con sé il cognome di suoCiro, morto a causa di un tumore al cervello, ...

Ciro, padre di Luca Gaudiano e malattia/ "Ho scelto il cognome per portarlo con me" Pubblicità Si chiama Luca Gaudiano, in arte solo Gaudiano, perché il suo desiderio è quello di portare suo padre Ciro sempre con se. L'uomo è morto a causa di un tumore al cervello, circa due anni fa, e l'artista 29enne ...