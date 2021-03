L’Olanda riapre gli stadi: 5.000 tifosi per la Nazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gli stadi europei cominciano pian piano ad aprire i cancelli. Tramite un comunicato, la KNVB, Federcalcio dei Paesi Bassi ha annunciato che le porte della Johan Cruijff Arena saranno aperte a 5.000 tifosi in occasione della sfida contro la Lituania, che si disputerà il 27 marzo. La notizia giunge in concomitanza con l’annuncio del presidente L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Glieuropei cominciano pian piano ad aprire i cancelli. Tramite un comunicato, la KNVB, Federcalcio dei Paesi Bassi ha annunciato che le porte della Johan Cruijff Arena saranno aperte a 5.000in occasione della sfida contro la Lituania, che si disputerà il 27 marzo. La notizia giunge in concomitanza con l’annuncio del presidente L'articolo

Advertising

LedroitH : RT @CalcioFinanza: L’#Olanda riapre gli stadi: 5.000 tifosi per la Nazionale - sportli26181512 : #Notizie #Stadi L’Olanda riapre gli stadi: 5.000 tifosi per la Nazionale: Gli stadi europei cominciano pian piano a… - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: L’#Olanda riapre gli stadi: 5.000 tifosi per la Nazionale - marcovarini : RT @CalcioFinanza: L’#Olanda riapre gli stadi: 5.000 tifosi per la Nazionale - almiglietta : RT @CalcioFinanza: L’#Olanda riapre gli stadi: 5.000 tifosi per la Nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : L’Olanda riapre Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE