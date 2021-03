Locatelli senza filtri: “Il Milan mi ha fatto piangere” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. E pensare che il Milan lo mandò via. Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli si è raccontato senza filtri in una intervista rilasciata ai canali ufficiali del club neroverde. Ecco quanto dichiarato dall’ex calciatore del Milan: “Quando la società rossonera mi disse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manuel, centrocampista del Sassuolo, sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. E pensare che illo mandò via. Il centrocampista del Sassuolo Manuelsi è raccontatoin una intervista rilasciata ai canali ufficiali del club neroverde. Ecco quanto dichiarato dall’ex calciatore del: “Quando la società rossonera mi disse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Mediagol : #SerieA, #Torino-#Sassuolo: Nicola ritrova Belotti, De Zerbi senza Locatelli. Le formazioni ufficiali - DrTytty : - DrBlackMrWhite1 : @kravotz Non ho mai detto che servono fenomeni, ma giocatori con determinate caratteristiche. Non si può farlo con… - divorex82 : RT @Ruffino_Lorenzo: @Gaetanomast Ma la coppia Locatelli-Brusaferro ottima. Ma la nomina di Gerli è senza senso (non potevano nominare Merl… - Gaetanomast : RT @Ruffino_Lorenzo: @Gaetanomast Ma la coppia Locatelli-Brusaferro ottima. Ma la nomina di Gerli è senza senso (non potevano nominare Merl… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli senza DIRETTA Torino - Sassuolo 0 - 2: inizia la ripresa, doppietta di Berardi 27 Berardi si fa mezzo campo palla al piede senza essere contrastato, entra in area e tira: ... De Zerbi mette dal 1 Magnanelli al posto di Locatelli, confermati titolari anche Defrel e Toljan dopo il ...

Torino - Sassuolo 0 - 2: cronaca diretta live, risultato in tempo reale A centrocampo Locatelli e Magnanelli in cabina di regia mentre davanti spazio a Berardi, Djuricic e ...agli avversari li limitavamo perché col pallone magari non erano bravi così come senza. Sono ...

Covid, Locatelli: “Siamo vicini al picco. AstraZeneca? Sicuro, lo farei senza esitazione” Orizzonte Scuola La Juve fa sul serio per Locatelli? Locatelli è dunque perfetto per colmare questo vuoto e secondo ... Si tratta di un lotto da 500mila dosi delle quali 250mila sono arrivate in Italia e 170mila sono state inoculate senza eventi avversi ...

Covid, i medici e gli infermieri italiani candidati al Premio Nobel per la Pace Covid, i medici e gli infermieri italiani candidati al Nobel per la Pace. È arrivato l'ok alla candidatura dopo la proposta della Fondazione Gorbachev e di Lisa Clark, che ha vinto ...

27 Berardi si fa mezzo campo palla al piedeessere contrastato, entra in area e tira: ... De Zerbi mette dal 1 Magnanelli al posto di, confermati titolari anche Defrel e Toljan dopo il ...A centrocampoe Magnanelli in cabina di regia mentre davanti spazio a Berardi, Djuricic e ...agli avversari li limitavamo perché col pallone magari non erano bravi così come. Sono ...Locatelli è dunque perfetto per colmare questo vuoto e secondo ... Si tratta di un lotto da 500mila dosi delle quali 250mila sono arrivate in Italia e 170mila sono state inoculate senza eventi avversi ...Covid, i medici e gli infermieri italiani candidati al Nobel per la Pace. È arrivato l'ok alla candidatura dopo la proposta della Fondazione Gorbachev e di Lisa Clark, che ha vinto ...