Lo stop ad AstraZeneca per evitare cause? «Dubbi infondati: i meccanismi legali sono già regolati» – L’intervista (Di mercoledì 17 marzo 2021) Perché l’AIFA nel giro di poco tempo ha deciso di sospendere il vaccino contro il nuovo Coronavirus di AstraZeneca, nonostante tutti i maggiori esperti avessero già escluso un collegamento, con le recenti morti sospette? Mentre che le indagini vanno avanti, c’è chi, come al solito, trova risposte semplici. In Germania Bild ha accusato Angela Merkel di aver adottato una «strategia difensiva per evitare le azioni legali dei cittadini». Effettivamente spesso in casi analoghi alcuni tribunali hanno concesso indennizzi e le stesse case farmaceutiche riportano nel bugiardino dei farmaci eventi avversi non dimostrati, proprio per minimizzare il rischio di cause legali. Strategia legale o procedura cautelare comunicata male? Abbiamo chiesto maggiori chiarimenti all’avvocato Michele Maria Gambini, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) Perché l’AIFA nel giro di poco tempo ha deciso di sospendere il vaccino contro il nuovo Coronavirus di, nonostante tutti i maggiori esperti avessero già escluso un collegamento, con le recenti morti sospette? Mentre che le indagini vanno avanti, c’è chi, come al solito, trova risposte semplici. In Germania Bild ha accusato Angela Merkel di aver adottato una «strategia difensiva perle azionidei cittadini». Effettivamente spesso in casi analoghi alcuni tribunali hanno concesso indennizzi e le stesse case farmaceutiche riportano nel bugiardino dei farmaci eventi avversi non dimostrati, proprio per minimizzare il rischio di. Strategia legale o procedura cautelare comunicata male? Abbiamo chiesto maggiori chiarimenti all’avvocato Michele Maria Gambini, ...

