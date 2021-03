“Lo conosco bene”. Barbara D’Urso si sbilancia, la confidenza sul naufrago dell’Isola dei Famosi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ferdinando Guglielmotti è uno dei naufraghi del reality condotto da Ilary Blasi. Per lui è la prima vera esperienza nel mondo della tv. È un imprenditore dai molteplici interessi, grande amante della vita mondana, vive in un castello in cui ha rivelato di aver fatto costruire una piccola torre che per lui è il rifugio quando vuole “ricaricare le pile”. Ferdinando Guglielmotti è un visconte, ha ereditato il titolo nobiliare dalla famiglia di appartenenza, è infatti discendente diretto di Fra Alberto Guglielmotti, uno dei più noti teologi e storici italiani dell’800. Discendente diretto di colui che scrisse la grande e dettagliata storia della Marina pontificia e il Vocabolario marino e militare 1889. Dopo gli studi in Giurisprudenza, diventa avvocato, ma la sua carriera legale dura poco per dedicarsi all’azienda di famiglia.



Dida: 'Donnarumma adora il Milan! Punti deboli? Uno lo ha già superato, ora...' Conosco la lingua e in un futuro questo mi aiuterà, ho studiato a Coverciano, ma non è soltanto ... Gigio urla e fa bene. Dove può crescere? Primo punto debole era appunto la comunicazione, ma Gigio lo

Ronaldo: futuro incerto, lascia o raddoppia? ... probabilmente non ha bene in mente le differenze tra quel Real e questa Juventus. Il Real aveva ... nella mia squadra, se per qualche motivo diverso e che non conosco, Ronaldo dovesse rimanere, beh

Fedra, cagnolona "nonna" che termina la sua vita nei migliori dei modi Fedra, la cagnolona "nonna" che termina la sua vita nei migliori dei modi: per anni ha vissuto in un box di un canile italiano. Era stata adottata insieme a un'altra amica a quattro zampe. Certe vite

Roma, a piazza Venezia torna la pedana. Lì Alberto Sordi studiò da pizzardone Deve la sua fama ad Alberto Soldi, anche se poi comparirà in scene di altri film, per diventare un vero e proprio simbolo della capitale. La pedana del pizzardone', il vigile

