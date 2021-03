Liverpool, Klopp addio? L’agente smentisce: «Il suo lavoro non è finito» (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’agente di Jurgen Klopp ha smentito il possibile addio dell’allenatore al Liverpool a fine stagione La stagione difficile del Liverpool ha messo in dubbio il futuro di Jurgen Klopp sulla panchina dei Reds. Il ciclo dell’allenatore tedesco potrebbe essersi concluso ma, a smentire queste voci, ci ha pensato L’agente del manager ai microfoni di Sport 1. «Non ci sono porte di servizio aperte perché Jurgen ha ancora un contratto triennale con i Reds. Anche lui lo ha detto molto chiaramente in modo che non ci fosse spazio per speculazioni. Se Klopp lo dice così chiaramente è perché è così. Inoltre non ha finito il suo lavoro con il Liverpool». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021)di Jurgenha smentito il possibiledell’allenatore ala fine stagione La stagione difficile delha messo in dubbio il futuro di Jurgensulla panchina dei Reds. Il ciclo dell’allenatore tedesco potrebbe essersi concluso ma, a smentire queste voci, ci ha pensatodel manager ai microfoni di Sport 1. «Non ci sono porte di servizio aperte perché Jurgen ha ancora un contratto triennale con i Reds. Anche lui lo ha detto molto chiaramente in modo che non ci fosse spazio per speculazioni. Selo dice così chiaramente è perché è così. Inoltre non hail suocon il». Leggi su Calcionews24.com

