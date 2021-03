'Liverpool, i giocatori odiano il nuovo campo di allenamento' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Liverpool (Inghilterra) - Non è un'annata semplice per il Liverpool di Jurgen Klopp , 6° in classifica in Premier League (46 punti) a - 6 dalla zona Champions League e adesso pure la grana del campo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 marzo 2021)(Inghilterra) - Non è un'annata semplice per ildi Jurgen Klopp , 6° in classifica in Premier League (46 punti) a - 6 dalla zona Champions League e adesso pure la grana del...

Advertising

sportli26181512 : '#Liverpool, i giocatori contro il campo di allenamento': Stagione già complicata di suo per i Reds che adesso devo… - BetterCallGigi : @amalamax Beh ma se per questo il City era anche peggio del Chelsea. Investimenti giusti fanno e blasone (Bayern, L… - Pa_Tos83 : @24enrico @mikelelomb @Pirlo_official Il Liverpool ha preso Salah dalla Roma, Manè/Van Dijk dal Southampton. Wjnald… - NeroAzzurro20 : @federicosini83 @matteomarani @Edorsi53 @AndreaParini3 @FabioFior3 torricelli pessotto porrini...pensa l’inculata c… - SpremEnganche : l'obiettivo? ?? produrre un podcast sempre migliore... ...grazie a un piccolo aiuto dei nostri amici, come dicevan… -