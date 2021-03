LIVE VakifBank Istanbul-Busto Arsizio 25-20 | Champions League volley in DIRETTA | turche in vantaggio | ma Farfalle convincenti!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-20 La chiude Bartsch,in. 24-20 Haak continua a fare quello che vuole, i muro dinon le fa paura. 23-20 Ottima sette di Olivotto, Poulter deve variare il gioco. 23-19 Alzata ad una mano di Poulter, Gray è troppo in anticipo e liscia la palla. 22-19 Esce la battuta di Stevanovic, non ci voleva. 21-19 Scappa la ricezione di Gabi, ne approfitta a filo rete Olivotto, questa volta il time-out è stato chiamato da Guidetti. 21-18 Si insacca il pallonetto di Mingardi. 21-17 Haak manda lea +4. 20-17 Gran sette di Gunes, ma Ognjenovic incanta e beffa il muro di. 19-17 Fast di Stevanovic, primo punto per la centrale serba. 19-16 Esce la battuta di Mingardi, ma è giusto forzare, perche Ognjenovic ...