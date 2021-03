LIVE VakifBank Istanbul-Busto Arsizio 2-3, Champions League volley in DIRETTA: impresa commovente delle Farfalle, che sognano la finale! (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:03 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:00 Busto Arsizio si è superata, sotto due a zero ha recuperato e adesso sogna la finale. Nel mtach d’andata a Busto basterà una vittoria, il risultato non conta. Il VakifBank per agguantare la finale dovrà invece o vincere per 3-0, 3-1 o vincere al tie-break, in quel caso si andrebbe al golden set. 13-15 SBAGLIAAAAAAA HAAK!!!!!!! impresaAA DI Busto Arsizio! 13-14 ESCE L’ATTACCO DI GUNES! Match-point Busto Arsizio!!! 13-13 Esce di un soffio la battuta di Haak. 13-12 Bartsch passa in parallela interna sfruttando il muro di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:03 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:00si è superata, sotto due a zero ha recuperato e adesso sogna la finale. Nel mtach d’andata abasterà una vittoria, il risultato non conta. Ilper agguantare la finale dovrà invece o vincere per 3-0, 3-1 o vincere al tie-break, in quel caso si andrebbe al golden set. 13-15 SBAGLIAAAAAAA HAAK!!!!!!!AA DI! 13-14 ESCE L’ATTACCO DI GUNES! Match-point!!! 13-13 Esce di un soffio la battuta di Haak. 13-12 Bartsch passa in parallela interna sfruttando il muro di ...

