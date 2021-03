LIVE VakifBank Istanbul-Busto Arsizio 2-2, Champions League volley in DIRETTA: Farfalle commoventi, si va al tie-break! (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Mingardi piazza una palla difficilissima, bene così. 1-1 Invasione a rete di Bartsch. 1-0 Si riparte con un attacco vincente di Haak. 13-25 MINGARDI MANDA Busto Arsizio AL TIE-break!!! 12-24 Sono 11 set-point, si avete letto bene. 13-23 ACE DI MINGARDI, MAMMA MIA! 13-22 Pallonetto di Mingardi da posto due. 13-21 Fast di Akman, entrata al posto di Rasic. 12-20 Time-out per Guidetti. 12-20 Muroneeeeeeee di Stevanovic su Haak!!! 12-19 Brava Gennari a lavorare ogni colpo, sistema muro-difesa del VakifBank in tilt. 12-18 Mingardi sfonda sulle mani del muro da posto due. 12-17 In diagonale questa volta Haak. 11-17 Esce la battuta di Haak. 11-16 Haak ritorna con una gran parallela. 10-16 Rientra la diagonale titolare per le turche. 10-16 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Mingardi piazza una palla difficilissima, bene così. 1-1 Invasione a rete di Bartsch. 1-0 Si riparte con un attacco vincente di Haak. 13-25 MINGARDI MANDAAL TIE-!! 12-24 Sono 11 set-point, si avete letto bene. 13-23 ACE DI MINGARDI, MAMMA MIA! 13-22 Pallonetto di Mingardi da posto due. 13-21 Fast di Akman, entrata al posto di Rasic. 12-20 Time-out per Guidetti. 12-20 Muroneeeeeeee di Stevanovic su Haak!!! 12-19 Brava Gennari a lavorare ogni colpo, sistema muro-difesa delin tilt. 12-18 Mingardi sfonda sulle mani del muro da posto due. 12-17 In diagonale questa volta Haak. 11-17 Esce la battuta di Haak. 11-16 Haak ritorna con una gran parallela. 10-16 Rientra la diagonale titolare per le turche. 10-16 ...

