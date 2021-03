LIVE VakifBank Istanbul-Busto Arsizio 2-0, Champions League volley in DIRETTA: turche imperiose, a Gennari e compagne serve più grinta! (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-7 Mingardi di fende e Gray attacca in pipe, si torna in parità! 7-6 Ace di Mingardi, finalmente un servizio vincente! 7-5 Ottima parallela di Mingardi, che sta alzando le sue percentuali. 7-4 Muro di Rasi su Stevanovic. 6-4 Mani-out di Bartsch, Gabi si sta superando in difesa. 5-4 Murone di Gennari e Olivotto su Haak, finalmente! 5-3 Punto di seconda intenzione di Ognjenovic. 4-3 Rasic trova il campo dal centro. 3-3 Gran spallata di Mingardi da posto quattro. 3-2 Non passa la battuta di Poulter, che non sta vivendo la propria migliore serata 2-2 Sette di Olivotto. 2-1 Difesa assurda di Gabi, alzata di Ognjenovic da stropicciarsi gli occhi, attacco di Haak perfetto, nulla da dire. 1-1 Mani-out di Haak su Gray. 0-1 Si riparte con una bellissima fast di Stevanovic. 18:50 Busto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-7 Mingardi di fende e Gray attacca in pipe, si torna in parità! 7-6 Ace di Mingardi, finalmente un servizio vincente! 7-5 Ottima parallela di Mingardi, che sta alzando le sue percentuali. 7-4 Muro di Rasi su Stevanovic. 6-4 Mani-out di Bartsch, Gabi si sta superando in difesa. 5-4 Murone die Olivotto su Haak, finalmente! 5-3 Punto di seconda intenzione di Ognjenovic. 4-3 Rasic trova il campo dal centro. 3-3 Gran spallata di Mingardi da posto quattro. 3-2 Non passa la battuta di Poulter, che non sta vivendo la propria migliore serata 2-2 Sette di Olivotto. 2-1 Difesa assurda di Gabi, alzata di Ognjenovic da stropicciarsi gli occhi, attacco di Haak perfetto, nulla da dire. 1-1 Mani-out di Haak su Gray. 0-1 Si riparte con una bellissima fast di Stevanovic. 18:50...

