LIVE VakifBank Istanbul-Busto Arsizio 1-0 | Champions League volley in DIRETTA | turche sugli scudi | Guidetti ha una vera e propria corazzata

17-12 Ognjenovic fa quello che vuole, lascia Rasic senza muro e manda le sue a +5. Time-out per Musso. 16-12 Parallela vincente di Bartsch. 14-11 Bene questa volta Gray, che prima riceve e poi attacca. 14-10 Sparacchia fuori Gray da posto quattro, non bisogna concedere niente. 13-10 Gunes passa dal centro. 12-10 Bene Mingardi, che adesso sembrerebbe essere entrata in partita. 11-9 Ace di Gennari, 11-8 Out il servizio di Ognjenovic. 11-7 Gunes prende in pieno Mingardi. 10-7 E ANDIAMO! Scambio pazzesco vinto da Busto Arsizio, con Gray che ha messo giù un'altra bordata. 10-6 Ottima pipe di Gray. 10-5 Errore dai nove metri di Busto Arsizio 9-4 Torna a +6 il VakifBank. 8-4 Magia di Ognjenovic di seconda intenzione. 7-4 Sbaglia in ...

