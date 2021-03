LIVE Vakifbank-Busto Arsizio 2-0 (25-20, 25-17, 16-17), semifinale Champions League 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di mercoledì 17 marzo 2021) Vakifbank Istanbul e Unet E-Work Busto Arsizio si sfidano nella semifinale di andata della CEV Champions League femminile 2020/2021. Le Farfalle vanno a caccia della vittoria contro la forte compagine turca per partire con il piede giusto in vista della gara di ritorno in casa che assegnerà il pass per la finale. L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 17 marzo. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE SEMIFINALI DI ANDATA IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IN FINALE? TUTTI I RISULTATI DELLA Champions League FEMMINILE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021)Istanbul e Unet E-Worksi sfidano nelladi andata della CEVfemminile 2020/. Le Farfalle vanno a caccia della vittoria contro la forte compagine turca per partire con il piede giusto in vista della gara di ritorno in casa che assegnerà il pass per la finale. L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 17 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE SEMIFINALI DI ANDATA IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IN FINALE? TUTTI I RISULTATI DELLAFEMMINILE ...

Advertising

zazoomblog : LIVE VakifBank Istanbul-Busto Arsizio 25-20 Champions League volley in DIRETTA: turche in vantaggio ma Farfalle con… - zazoomblog : LIVE VakifBank Istanbul-Busto Arsizio Champions League volley in DIRETTA: andata semifinale in tempo reale -… -