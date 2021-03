LIVE Sinner-Bautista Agut 6-4 3-6 4-3, ATP Dubai in DIRETTA: serie di break nel set decisivo (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 break Bautista! Errore di Sinner in lunghezza e set riaperto. 30-40 PALLA break Bautista! Diritto lungo dell’azzurro come confermato da Hawk-Eye dopo la chiamata dell’arbitro. 30-30 Scappa via il diritto diagonale dello spagnolo. 15-30 Continua a spingere Bautista Agut: l’azzurro non riesce a passare con il rovescio. 15-15 Buona prima del classe 2001. 0-15 Si ferma sul nastro il diritto in avanzamento di Sinner. 4-2 break Sinner! PASSANTE DI ROVESCIO DELL’AZZURRO! Superato Bautista Agut che aveva attaccato la rete. 30-40 Fuori giri il diritto di Sinner che stava comandando lo scambio. 15-40 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3! Errore diin lunghezza e set riaperto. 30-40 PALLA! Diritto lungo dell’azzurro come confermato da Hawk-Eye dopo la chiamata dell’arbitro. 30-30 Scappa via il diritto diagonale dello spagnolo. 15-30 Continua a spingere: l’azzurro non riesce a passare con il rovescio. 15-15 Buona prima del classe 2001. 0-15 Si ferma sul nastro il diritto in avanzamento di. 4-2! PASSANTE DI ROVESCIO DELL’AZZURRO! Superatoche aveva attaccato la rete. 30-40 Fuori giri il diritto diche stava comandando lo scambio. 15-40 ...

