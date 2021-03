LIVE Sinner-Bautista Agut 6-4 3-6 3-2, ATP Dubai in DIRETTA: equilibrio nel set decisivo (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Bautista Agut è un muro invalicabile: Sinner non riesce a scalfirlo con il suo diritto diagonale. 3-2 Diritto vincente di Sinner dopo l’ottima prima centrale. 40-30 VOLÈE DELIZIOSA DI Bautista! Lo spagnolo sale in cattedra con il diritto diagonale e chiude a rete con la volée tagliata. 40-15 Ottima prima esterna dell’italiano. 30-15 Scappa via il diritto di Bautista Agut. 15-15 Ace di Sinner. 0-15 Doppio fallo dell’azzurro. 2-2 Ace vincente del #11 al mondo. 40-15 Scappa via l’ennesimo rovescio dell’azzurro. Incredibile il ritmo stabilito dall’iberico. 30-15 Ottima risposta lungolinea di Sinner. 30-0 Ace dello spagnolo. 15-0 Impressionante ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0è un muro invalicabile:non riesce a scalfirlo con il suo diritto diagonale. 3-2 Diritto vincente didopo l’ottima prima centrale. 40-30 VOLÈE DELIZIOSA DI! Lo spagnolo sale in cattedra con il diritto diagonale e chiude a rete con la volée tagliata. 40-15 Ottima prima esterna dell’italiano. 30-15 Scappa via il diritto di. 15-15 Ace di. 0-15 Doppio fallo dell’azzurro. 2-2 Ace vincente del #11 al mondo. 40-15 Scappa via l’ennesimo rovescio dell’azzurro. Incredibile il ritmo stabilito dall’iberico. 30-15 Ottima risposta lungolinea di. 30-0 Ace dello spagnolo. 15-0 Impressionante ...

NicolettaGiaco4 : RT @lorenzofares: Domani, non prima delle 13, vi racconto live su @SuperTennisTv il match di 3T del @DDFTennis tra @janniksin ???? e @Bautist… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bautista Agut 3-4 ATP Dubai in DIRETTA: equilibrio nel primo set - #Sinner-Bautista #Dubai #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE – Sinner-Bautista Agut 3-4 Atp 500 Dubai 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Bautista #Dubai #2021: - zazoomblog : LIVE Sinner-Bautista Agut 2-3 ATP Dubai in DIRETTA: game rapidi in avvio di primo set - #Sinner-Bautista #Dubai… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bautista Agut 1-2 ATP Dubai in DIRETTA: game rapidi in avvio di set - #Sinner-Bautista #Dubai #DIRETTA:… -