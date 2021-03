LIVE Novara-Conegliano 0-2, Champions League volley in DIRETTA. Venete in fuga nel terzo set: 7-12 (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-18 Errore al servizio Conegliano 12-18 La free ball di Fahr 12-17 Wolosz di seconda intenzione 12-16 Muroooooooooooo Zanetteeeeeeeeeeeeee appena entrata 11-16 Primo tempo Chirichella 10-16 La fast di De Kruijf 10-15 Errore al servizio Conegliano 9-15 Vincente Hill da zona 4 9-14 Errore al servizio Conegliano 8-14 Invasione Novara 8-13 Primo tempo di Fahr 8-12 Mano out Bosetti da zona 4 7-12 Primo tempo di Fahr 7-11 Egonu sale in cielo per attaccare da zona 2, vincente! 7-10 Errore al servizio Novara 7-9 Mano out di Smarzek da seconda linea 6-9 La parallela di Bosetti da zona 4 5-9 Diagonale di Egonu da zona 2 5-8 Out l’attacco di Bosetti 5-7 Vincente la parallela da seconda linea di Smarzek 4-7 La diagonale di Sylla da zona ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-18 Errore al servizio12-18 La free ball di Fahr 12-17 Wolosz di seconda intenzione 12-16 Muroooooooooooo Zanetteeeeeeeeeeeeee appena entrata 11-16 Primo tempo Chirichella 10-16 La fast di De Kruijf 10-15 Errore al servizio9-15 Vincente Hill da zona 4 9-14 Errore al servizio8-14 Invasione8-13 Primo tempo di Fahr 8-12 Mano out Bosetti da zona 4 7-12 Primo tempo di Fahr 7-11 Egonu sale in cielo per attaccare da zona 2, vincente! 7-10 Errore al servizio7-9 Mano out di Smarzek da seconda linea 6-9 La parallela di Bosetti da zona 4 5-9 Diagonale di Egonu da zona 2 5-8 Out l’attacco di Bosetti 5-7 Vincente la parallela da seconda linea di Smarzek 4-7 La diagonale di Sylla da zona ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Novara-Conegliano 0-1 Champions League volley in DIRETTA. Piemontesi avanti nel secondo set: 15-13 - #Novara-… - zazoomblog : LIVE Novara-Conegliano Champions League volley in DIRETTA: in scena la rivincita della Coppa Italia - #Novara-Cone… - zazoomblog : LIVE Novara-Conegliano Champions League volley in DIRETTA: derby italiano in semifinale - #Novara-Conegliano… - infoitsport : LIVE Conegliano-Novara 3-1, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA. Egonu stratosferica, l'Imoco alza il primo trofe… - infoitsport : LIVE Conegliano-Novara 2-1, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA. Venete avanti nel terzo set: 13-11 -