LIVE Novara-Conegliano 0-1, Champions League volley in DIRETTA. Piemontesi avanti nel secondo set: 15-13 (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-15 Errore al servizio Conegliano 15-15 La parallela di Egonu da seconda linea 15-14 Errore al servizio Novara 15-13 Il tocco vincente di Washington dopo la grande difesa di Novara 14-13 Primo tempo di Chirichella 13-13 La parallela di Egonu col muro a uno 13-12 Vincente Bosetti sulle mani del muro da zona 2 12-12 primo tempo di Fahr 12-11 La parallela di Smarzek da zona 2 11-11 La pipe di Herbots 10-11 Aceeeeeeeeeeeeeeee Battistoniiiiiiii 9-11 Primo tempo di Chirichella 8-11 Primo tempo di Fahr 8-10 La diagonale lunga di Sylla da zona 4 8-9 Di seconda intenzione vincente Battistoni 7-9 La diagonale di Egonu da seconda linea 7-8 Novara spreca un’altro “rigore” e Sylla trova l’attacco vincente in diagonale da zona 4 7-7 La free ball a muro di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-15 Errore al servizio15-15 La parallela di Egonu da seconda linea 15-14 Errore al servizio15-13 Il tocco vincente di Washington dopo la grande difesa di14-13 Primo tempo di Chirichella 13-13 La parallela di Egonu col muro a uno 13-12 Vincente Bosetti sulle mani del muro da zona 2 12-12 primo tempo di Fahr 12-11 La parallela di Smarzek da zona 2 11-11 La pipe di Herbots 10-11 Aceeeeeeeeeeeeeeee Battistoniiiiiiii 9-11 Primo tempo di Chirichella 8-11 Primo tempo di Fahr 8-10 La diagonale lunga di Sylla da zona 4 8-9 Di seconda intenzione vincente Battistoni 7-9 La diagonale di Egonu da seconda linea 7-8spreca un’altro “rigore” e Sylla trova l’attacco vincente in diagonale da zona 4 7-7 La free ball a muro di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Novara-Conegliano Champions League volley in DIRETTA: in scena la rivincita della Coppa Italia - #Novara-Cone… - zazoomblog : LIVE Novara-Conegliano Champions League volley in DIRETTA: derby italiano in semifinale - #Novara-Conegliano… - infoitsport : LIVE Conegliano-Novara 3-1, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA. Egonu stratosferica, l'Imoco alza il primo trofe… - infoitsport : LIVE Conegliano-Novara 2-1, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA. Venete avanti nel terzo set: 13-11 - zazoomblog : LIVE Conegliano-Novara 2-1 Finale Coppa Italia volley in DIRETTA. Le piemontesi accorciano le distanze: 22-25 -… -