LIVE Novara-Conegliano 0-1 (21-25, 12-12), semifinale Champions League 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di mercoledì 17 marzo 2021) Igor Gorgonzola Novara e A. Carraro Imoco Conegliano si sfidano nella semifinale di andata della CEV Champions League femminile 2020/2021. Nuovo derby italiano in Europa: le Pantere partono favorite, ma le azzurre di Lavarini cercheranno di riscattare la sconfitta della finale di Coppa Italia e avvantaggiarsi nella serie. L’appuntamento è per le ore 21.00 di mercoledì 17 marzo. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE SEMIFINALI DI ANDATA IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IN FINALE? TUTTI I RISULTATI DELLA Champions League FEMMINILE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Igor Gorgonzolae A. Carraro Imocosi sfidano nelladi andata della CEVfemminile 2020/. Nuovo derby italiano in Europa: le Pantere partono favorite, ma le azzurre di Lavarini cercheranno di riscattare la sconfitta della finale di Coppa Italia e avvantaggiarsi nella serie. L’appuntamento è per le ore 21.00 di mercoledì 17 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE SEMIFINALI DI ANDATA IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IN FINALE? TUTTI I RISULTATI DELLAFEMMINILE ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Novara-Conegliano Champions League volley in DIRETTA: in scena la rivincita della Coppa Italia - #Novara-Cone… - zazoomblog : LIVE Novara-Conegliano Champions League volley in DIRETTA: derby italiano in semifinale - #Novara-Conegliano… - infoitsport : LIVE Conegliano-Novara 3-1, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA. Egonu stratosferica, l'Imoco alza il primo trofe… - infoitsport : LIVE Conegliano-Novara 2-1, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA. Venete avanti nel terzo set: 13-11 - zazoomblog : LIVE Conegliano-Novara 2-1 Finale Coppa Italia volley in DIRETTA. Le piemontesi accorciano le distanze: 22-25 -… -