LIVE America's Cup, Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: vento leggerissimo, rischio rinvio (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.27 Per l'occasione è stato scelto il campo di regata A, quello più a nord del Golfo di Hauraki e lontano dal porto. 03.24 Attenzione però al meteo, perché tira un vento leggerissimo. Le prevision meteo degli organizzatori parlano di 8-9 nodi da nord-est. Ricordiamo che servono almeno 6,5 nodi per cinque minuti consecutivi affinché venga dato il via. 03.21 Team New Zealand conduce per 6-3 e dunque è a un solo successo dalla conquista del trofeo sportivo più antico al mondo. A Luna Rossa serve una rimonta antologiica. 03.18 Oggi andranno in scena, meteo permettendo, gara-10 e l'eventuale gara-11 della contesa tra Luna Rossa e Team New Zealand. 03.15 Buongiorno e benvenuti alla ...

