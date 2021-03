LIVE America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: rischio rinvio, vento leggerissimo. L’Italia sogna la rimonta (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.53 La partenza sarà determinante. Luna Rossa deve vincerla e poi cercare di tenersi dietro Team New Zealand, non permettendo ai Kiwi di sfruttare tutta la loro proverbiale velocità in campo aperto. 03.50 Luna Rossa ha commesso qualche errore di troppo negli ultimi giorni a causa dei salti di vento. Ora bisogna reagire, sperando che Eolo permetta di regatare. 03.47 L’equipaggio di Team New Zealand: Peter Burling (timoniere); Blair Tuke (fight controller); Andy Maloney, Josh Junior (offside control); Glenn Ashby (trimmer); Louis Sinclar, Carlo Huisman, Marius Van Der Pol, Mike Lee, Marcus Hansen, Finn Henry (grinder). 03.44 L’equipaggio di Luna ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.53 La partenza sarà determinante.deve vincerla e poi cercare di tenersi dietro Team New, non permettendo ai Kiwi di sfruttare tutta la loro proverbiale velocità in campo aperto. 03.50ha commesso qualche errore di troppo negli ultimi giorni a causa dei salti di. Ora bireagire, sperando che Eolo permetta di regatare. 03.47 L’equipaggio di Team New: Peter Burling (timoniere); Blair Tuke (fight controller); Andy Maloney, Josh Junior (offside control); Glenn Ashby (trimmer); Louis Sinclar, Carlo Huisman, Marius Van Der Pol, Mike Lee, Marcus Hansen, Finn Henry (grinder). 03.44 L’equipaggio di...

