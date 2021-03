LIVE America’s Cup in DIRETTA: si comincia! Vento tra 10 e 12 nodi (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.43 Luna Rossa entra nella zona di pre-partenza mure a sinistra, seguita dai neozelandesi mure a dritta. 4.42 10 nodi ora. 4.42 O si vince o si torna a casa. E’ finita si dice alla fine. Crediamoci fino alla fine. 4.41 Luna Rossa entrerà in zona di pre-partenza mure a sinistra. 4.40 SI COMINCIA DAVVERO! 5 minuti alla partenza! 4.37 Al momento partenza confermata per le 4.45. 4.34 Ora il Vento è calato a 10 nodi. Ma gli estremi per partire ci sono tutti… 4.31 La giuria non comunica le motivazioni dei rinvii. Il Vento c’è, appare anche stabile. Difficile capire: forse ACE sta semplicemente provando ad “allungare il brodo”? 4.30 Il Vento ora è 10-12 nodi. Luna Rossa e New Zealand stanno cambiando il fiocco. 4.29 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.43 Luna Rossa entra nella zona di pre-partenza mure a sinistra, seguita dai neozelandesi mure a dritta. 4.42 10ora. 4.42 O si vince o si torna a casa. E’ finita si dice alla fine. Crediamoci fino alla fine. 4.41 Luna Rossa entrerà in zona di pre-partenza mure a sinistra. 4.40 SI COMINCIA DAVVERO! 5 minuti alla partenza! 4.37 Al momento partenza confermata per le 4.45. 4.34 Ora ilè calato a 10. Ma gli estremi per partire ci sono tutti… 4.31 La giuria non comunica le motivazioni dei rinvii. Ilc’è, appare anche stabile. Difficile capire: forse ACE sta semplicemente provando ad “allungare il brodo”? 4.30 Ilora è 10-12. Luna Rossa e New Zealand stanno cambiando il fiocco. 4.29 ...

