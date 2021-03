LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand vince 7-3, finisce il sogno di Luna Rossa (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.12 Luna Rossa cede con l’onore delle armi e conclude la regata con un ritardo di 46?. 5.11 Team New Zealand taglia il traguardo e vince la Coppa America per la quarta volta nella sua storia. Luna Rossa si arrende per 7-3. 5.10 Ultima virata per Te Rehutai verso l’arrivo. 5.09 700 metri di vantaggio per Team New Zealand. Il sogno è infranto. 5.08 Al gate-5 Luna Rossa accusa 49?. Perde regolarmente 10? e più a lato. 5.07 Team New Zealand inizia l’ultimo lato di poppa. Tra 3-4 minuti i Kiwi festeggeranno la loro quarta Coppa America. 5.06 Sta per terminare l’ultimo lato di bolina. Sempre mezzo chilometro di vantaggio per i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.12cede con l’onore delle armi e conclude la regata con un ritardo di 46?. 5.11 Team Newtaglia il traguardo ela Coppa America per la quarta volta nella sua storia.si arrende per 7-3. 5.10 Ultima virata per Te Rehutai verso l’arrivo. 5.09 700 metri di vantaggio per Team New. Ilè infranto. 5.08 Al gate-5accusa 49?. Perde regolarmente 10? e più a lato. 5.07 Team Newinizia l’ultimo lato di poppa. Tra 3-4 minuti i Kiwi festeggeranno la loro quarta Coppa America. 5.06 Sta per terminare l’ultimo lato di bolina. Sempre mezzo chilometro di vantaggio per i ...

Advertising

zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand partenza rinviata per poco vento - #America’s #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: si comincia! Vento tra 10 e 12 nodi - #America’s #DIRETTA: #comincia! #Vento… - zazoomblog : LIVE America’s Cup Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: vento leggerissimo rischio rinvio - #America’s #Rossa-New… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand partenza rinviata per poco vento - #America’s #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand vento salito a 11-12 nodi. Nuovo rinvio - #America’s… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE