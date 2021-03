LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand avanti nella prima bolina (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.50 E infatti lievita a 250 metri il vantaggio dei neozelandesi. Purtroppo Luna Rossa aveva vinto la partenza, ma non è andata a coprire subito gli avversari. Una scelta letale. 4.50 Serve un miracolo adesso. Sappiamo che quando Te Rehutai è al comando, diventa quasi impossibile contenerla. 4.50 Terminata la prima bolina. New Zealand ha 7 secondi di ritardo. 4.49 Scappa via New Zealand. 100 metri di vantaggio. 4.48 Che peccato. Luna Rossa arriva vicinissima all’incrocio, ma i Kiwi avevano il diritto di precedenza. Gli italiani sono costretti a poggiare. 4.48 Luna Rossa aveva vinto la partenza, ma non ha coperto subito i neozelandesi. Così ha concesso ai Kiwi la chance di effettuare il sorpasso. 4.46 Al primo incrocio è davanti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.50 E infatti lievita a 250 metri il vantaggio dei neozelandesi. Purtroppo Luna Rossa aveva vinto la partenza, ma non è andata a coprire subito gli avversari. Una scelta letale. 4.50 Serve un miracolo adesso. Sappiamo che quando Te Rehutai è al comando, diventa quasi impossibile contenerla. 4.50 Terminata la. Newha 7 secondi di ritardo. 4.49 Scappa via New. 100 metri di vantaggio. 4.48 Che peccato. Luna Rossa arriva vicinissima all’incrocio, ma i Kiwi avevano il diritto di precedenza. Gli italiani sono costretti a poggiare. 4.48 Luna Rossa aveva vinto la partenza, ma non ha coperto subito i neozelandesi. Così ha concesso ai Kiwi la chance di effettuare il sorpasso. 4.46 Al primo incrocio è d...

