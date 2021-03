LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand, vento salito a 11-12 nodi. Si parte alle 4.30 (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.22 Luna Rossa non ha nulla da perdere ormai. Deve rischiare il tutto per tutto. Perso per perso, meglio non avere alcun rimpianto. 4.21 Confermata per ora la partenza alle 4.30. Il vento è salito: 11-12 nodi. 4.19 Sarebbe importante che si disputasse anche una sola regata e che la vincesse Luna Rossa. Bisogna mantenere viva la speranza. Pensare a vincere una gara alla volta, come le formichine. E più si vince e più i neozelandesi inizieranno a tremare. Sogno o utopia? Crederci non costa nulla… 4.16 Ricapitoliamo le regole. Si può gareggiare con un limite minimo di 6,5 nodi e massimo di 21. Una regata può iniziare entro e non oltre le ore ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.22non ha nulla da perdere ormai. Deve rischiare il tutto per tutto. Perso per perso, meglio non avere alcun rimpianto. 4.21 Confermata per ora lanza4.30. Il: 11-12. 4.19 Sarebbe importante che si disputasse anche una sola regata e che la vincesse. Bisogna mantenere viva la speranza. Pensare a vincere una gara alla volta, come le formichine. E più si vince e più i neozelandesi inizieranno a tremare. Sogno o utopia? Crederci non costa nulla… 4.16 Ricapitoliamo le regole. Si può gareggiare con un limite minimo di 6,5e massimo di 21. Una regata può iniziare entro e non oltre le ore ...

