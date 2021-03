LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand, vento salito a 11-12 nodi. Nuovo rinvio (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.30 Il vento ora è 10-12 nodi. Luna Rossa e New Zealand stanno cambiando il fiocco. 4.29 Ormai è pressoché certo che oggi, in ogni caso, si disputerà una sola regata. Partenza spostata alle 4.45. 4.27 Gli organizzatori se la stanno prendendo comoda. Forse danno per scontato che oggi basterà solo una regata per celebrare l’apoteosi dei Kiwi…Come sarebbe bello rovinargli la festa… 4.26 L’allenatore Vasco Vascotto, come di consueto, sta approfittando dell’attesa per parlare con l’equipaggio. 4.24 Nuovo rinvio della partenza alle 4.40. A questo punto diventa quasi impossibile svolgere due regate oggi (e speriamo che serva disputare anche la seconda…). 4.22 Luna ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.30 Ilora è 10-12e Newstanno cambiando il fiocco. 4.29 Ormai è pressoché certo che oggi, in ogni caso, si disputerà una sola regata. Partenza spostata alle 4.45. 4.27 Gli organizzatori se la stanno prendendo comoda. Forse danno per scontato che oggi basterà solo una regata per celebrare l’apoteosi dei Kiwi…Come sarebbe bello rovinargli la festa… 4.26 L’allenatore Vasco Vascotto, come di consueto, sta approfittando dell’attesa per parlare con l’equipaggio. 4.24della partenza alle 4.40. A questo punto diventa quasi impossibile svolgere due regate oggi (e speriamo che serva disputare anche la seconda…). 4.22...

