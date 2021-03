LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand, partenza rinviata per poco vento (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.12 partenza rinviata per poco vento. C’è tantissima gente al villaggio e sulle barche. Migliaia di neozelandesi pronti a festeggiare il trionfo. 4.11 Il conto alla rovescia della partenza non è iniziato, dunque è già certo un rinvio della partenza. 4.10 Otto nodi in partenza al momento. 4.09 Luna Rossa, sulla carta, avrebbe dovuto esaltarsi con vento leggerissimo come quello odierno. In realtà, a conti fatti, è andata meglio dai 10 nodi in su. 4.08 Ora ACE comunica vento tra 5 e 10 nodi. Dunque siamo a rischio per la disputa delle regate… 4.05 Vedremo se si riuscirà a partire. Gli organizzatori prevedono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.12per. C’è tantissima gente al villaggio e sulle barche. Migliaia di neozelandesi pronti a festeggiare il trionfo. 4.11 Il conto alla rovescia dellanon è iniziato, dunque è già certo un rinvio della. 4.10 Otto nodi inal momento. 4.09, sulla carta, avrebbe dovuto esaltarsi conleggerissimo come quello odierno. In realtà, a conti fatti, è andata meglio dai 10 nodi in su. 4.08 Ora ACE comunicatra 5 e 10 nodi. Dunque siamo a rischio per la disputa delle regate… 4.05 Vedremo se si riuscirà a partire. Gli organizzatori prevedono ...

