"L'Italia è razzista": la top model Bianca Balti ci fa la morale (e toppa in geografia) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – Bianca Balti è una delle modelle italiane più famose al mondo. Molti di voi la conosceranno per la pubblicità di Dolce e Gabbana girata sotto i faraglioni di Capri o per la sua partecipazione a Sanremo. La Balti vive e prospera da anni negli Usa e gira per il mondo. Presa dal fervore tipico americano per il movimento Black Lives Matter, usa Instagram per darci dei razzisti. Ma nell'entusiasmo, dimentica i confini dell'Italia. Bianca Balti, discorso "mussoliniano" contro l'Italia Chissà se Bianca Balti è a conoscenza che oggi ricorre l'Unità d'Italia? Se così fosse, forse non avrebbe fatto la figuraccia sui nostri confini che ha condiviso con tutti su Instagram nel suo "furore" di difendere i fratelli ...

